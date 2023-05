(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il sistema aeroportualeno è tornato sui volumi dipre-pandemia. Lo scorso, con 16,5 milioni di passeggeri transitati, è statodel 2,5% ildel 2019. A trainare la ripresa è il segmento internazionale, riferisce Assaeroporti con 10,7 milioni di passeggeri, oltre due terzi del totale, è cresciuto del 30% rispetto al 2022 e raggiunto sostanzialmente ipre-con una differenza di appena l’1,6% in meno. La forte risalita dei passeggeri in arrivo dall’estero è andata ad aggiungersi alnazionale che con 5,8 milioni di viaggiatori hadell’11% i volumi del 2019. Il risultato diavvicina ai risultati pre-anche il ...

...la stessa presidente che apre all'ipotesi di partecipare all'addestramento dei piloti degliF ... sapere in che modo ci si rapporta alle due principali potenze economiche del mondo, cioèUsa e ...... da un aereo di linea a una jet militare, e viene utilizzato dagli esperti per comprendereeventi passati, monitorare i voli e migliorareper il futuro. Come ben saprete viene usato ...Zelensky chiededa guerra: se nonF - 16, difficili da ottenere,Eurofighter. Se ne parla, ma non c'è ancora nessuna decisione. Balcani: fiammata di tensione frutto del conflitto ...

Gli aerei riprendono il volo: ad aprile il traffico in Italia ha superato i livelli pre-Covid Il Fatto Quotidiano

“Ci auguriamo che gli anni terribili del Covid siano ormai alle spalle ... Con oltre 164 milioni di passeggeri nell’intero anno si era consolidata una decisa ripresa del traffico aereo che aveva fatto ..."Le operazioni di ricognizione ravvicinata a lungo termine degli Stati Uniti sulla Cina violano gravemente la sicurezza della sovranità cinese e sono fonte di ...