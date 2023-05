Gli adempimenti di fine anno scolastico relativi ai PCTO per le classi terze e quarte e per le classi quinte in vista degli Esami di Stato

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 31 maggio 2023) I(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, precedentemente definiti Alternanza Scuola-Lavoro e ridenominati dall’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono stati introdotti nelledel triennio di tutti gli istituti d’istruzione secondaria superiore (licei, tecnici e professionali) per promuovere lo sviluppo delle competenze trasversalistudenti, esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere e porre ciascuno studente nella condizione di maturare un atteggiamento di gradua ... L'articolo .