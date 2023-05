Giuntoli | scenario a sorpresa per il futuro | c’entra la Juventus

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Oltre all’addio di Luciano Spalletti, in casa Napoli anche Cristianopotrebbe essere ai saluti. L’uomo mercato dei partenopei è finito nel mirino della, che è pronto a puntare su di lui per la ricostruzione. Il direttore sportivo di recente ha glissato sul tema, ma è chiaro che queste saranno giornate e settimane decisive per capire quale sarà il suo. In ballo, c’è il contratto che lega l’ex Carpi alla società partenopea: per questo motivo, serve l’ok di Aurelio De Laurentiis per la fumata bianca definitiva con il club bianconero. CASTEL DI SANGRO, ITALY – AUGUST 06: Aurelio De Laurentiis president of SSC Napoli, Luciano Spalletti coach of SSC Napoli and CristianoSSC Napoli s director during a pre-season friendly match against RCD Espanyol in Castel di Sangro, ...