Giulia Tramontano scomparsa | le ricerche si concentrano in un’area precisa

...e aree boschive distanti circa un chilometro e mezzo dall'abitazione Si concentrano in un'area sempre più specifica e limitata all'interno del parco delle Groane le ricerche di, la ...Si concentreranno nelle prossime ore, a partire dalle 19 in poi, in un'area più circoscritta le ricerche di, la 29enne, incinta di 7 mesi, scomparsa tra la sera di sabato e domenica scorsa da Senago, nel Milanese. In particolare, anche con l'aiuto dei cani molecolari, le ricerche dei ...... ad esempio, uno degli attori del film che state vedendo! Harry Styles non è interessato a essere un principe azzurro, neanche al cinema Articoli più lettiincinta di sette mesi ...

Giulia Tramontano, l'incontro con il fidanzato e la sua amante prima di sparire e la scoperta: «Anche l'altra ilmessaggero.it

A Senago, nel Milanese, proseguono le ricerche di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi scomparsa tra la sera di sabato e domenica. L'attenzione degli inquirenti si sta concentrando su una zo ...La 29enne originaria di Sant’Antimo, Napoli, era venuta a conoscenza del fatto che il suo compagno, Alessandro Impagnatiello, barman di locali esclusivi di Milano, aveva una relazione con un’ altra ...