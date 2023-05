Giulia Tramontano | l' incontro con il fidanzato e la sua amante prima di sparire e la scoperta | «Anche l' altra era incinta»

... insieme ai militari di Rho, sono a lavoro per scandagliare e ricostruire le ultime ore - tra sabato sera e domenica mattina - in cui è scomparsa, la 29enne residente a Senago ...... insieme ai militari di Rho, sono al lavoro per scandagliare e ricostruire le ultime ore - tra sabato sera e domenica mattina - in cui è scomparsa, la 29enne residente a Senago ...Leggi Anche, la 29enne scomparsa aveva scoperto il tradimento del compagno: 'Anche l'amante era stata incinta' Una speranza che col trascorrere delle ore diventa più flebile. Nel ...

Giulia Tramontano, l'incontro con il fidanzato e la sua amante prima di sparire e la scoperta: «Anche l'altra ilmessaggero.it

È stato ritrovato il corpo di Denise Galatà, la ragazza di 18 anni scomparsa da martedì in seguito a un incidente in gommone mentre faceva rafting insieme ai ...Tabulati telefonici, ogni telecamera della zona e poi eventuali testimonianze. I carabinieri del nucleo Investigativo di Milano, insieme ai ...