Giulia Tramontano | il fidanzato indagato per omicidio | nella sua auto sospette tracce di sangue

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Èpervolontario aggravato, occultamento di cadavere e interruzione non consensuale di gravidanza Alessandro Impagnatiello, il 30ennedi, la 29enne, incinta di 7 mesi, scomparsa tra la sera di sabato e domenica scorsa a Senago. La scientifica è entrata in casa sua a Senago, dove conviveva con la donna, per effettuare rilievi e accertamenti. Nell’del 30enne questa mattina 31 maggio sono state trovatebiologiche, che gli inquirenti sospettano siano. Dalle 19 di oggi, mercoledì 31 maggio – fanno sapere gli investigatori – si concentreranno in un’area più circoscritta dell’hinterland milanese, vicina ad un’area boschiva e a un campo da baseball, non lontano dall’abitazione dove la giovane ...

Si chiama Alessandro Impagnatiello il fidanzato indagato per la scomparsa della compagna 29enne, incinta al settimo mese. È stato lui a dare l'allarme per primo, e ora la scientifica sta effettuando accertamenti e rilievi proprio a casa sua, a Senago in via Novella, dove ...Alessandro Impagnatiello , il 30enne fidanzato di, cercava da tempo di screditare la futura madre di suo figlio agli occhi dell'amante, una collega americana. Il particolare che emerge dalle indagini dei carabinieri ha portato gli ..., il compagno di, la 29enne residente a Senago, incinta di sette mesi, di cui si sono perse le tracce da sabato sera. Il fascicolo nelle mani del pm di Milano Alessia Menegazzo si ...

Indagato il fidanzato di Giulia Tramontano per omicidio Agenzia ANSA

MILANO – E’ indagato per omicidio volontario aggravato Alessandro Impagnatiello, il fidanzato di Giulia Tramontano, la 29enne, incinta di 7 mesi, scomparsa nella notte di sabato 27 maggio 2023 dalla s ...Più volte è stato sentito dagli inquirenti in merito alla scomparsa della compagna Giulia Tramontano, 29 anni, incinta al settimo mese. I vicini parlano di lui come di un ragazzo “normalissimo”.