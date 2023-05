Giulia Tramontano | il fidanzato è indagato per omicidio volontario

È indagato per omicidio volontario e aggravato Alessandro Impagnatiello, il 30enne fidanzato di, la 29enne incinta di 7 mesi scomparsa tra sabato sera e domenica mattina scorsa dalla sua casa di Senago, nel Milanese. Lo si apprende da fonti qualificate. L'uomo nel tardo ...Alessandro Impagnatiello , 30 anni, barman in alcuni locali di Milano, è indagato per omicidio volontario aggravato . È la svolta che arriva in serata sul caso di, la 29enne incinta di 7 mesi scomparsa tra la sera di sabato e domenica scorsa. I carabinieri del Ris sono arrivati nella casa di Senago, nel milanese, dove viveva la coppia. A ...È indagato per omicidio volontario e aggravato Alessandro Impagnatiello, il 30enne fidanzato di, la 29enne, incinta di 7 mesi, scomparsa tra la sera di sabato e domenica scorsa a Senago. La scientifica è entrata in casa sua a Senago, dove conviveva con la donna, per effettuare ...

Incinta scomparsa: il fidanzato indagato per omicidio Agenzia ANSA

Alessandro Impagnatiello è stato il primo a lanciare l’allarme nel tardo pomeriggio di domenica 28 maggio, quando ha denunciato la scomparsa della fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese.Milano, 31 maggio 2023 – Chi è Alessandro Impagnatiello, sospettato dagli inquirenti di aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano scomparsa da domenica 28 maggio a Senago. Alessandro ha 30 anni e l ...