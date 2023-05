Giulia Tramontano | giallo sulla scomparsa | l' incontro con il fidanzato e la sua amante prima di sparire

Si stanno concentrando in un'area specifica, non lontano dalla casa in cui vive con il fidanzato Alessandro, le ricerche di, la 29enne di Senago (Milano) incinta di sette mesi scomparsa da sabato sera. La zona setacciata comprende il canale Villoresi, un campo da baseball e i boschi distanti circa un ...... insieme al fidanzato, in un appartamento al primo piano di una palazzina bassa, con un ampio giardino,, la 29enne incinta di 7 mesi scomparsa tra la sera di sabato e domenica ...scomparsa, l'ultima lite con il fidanzato e la sua amante E sono proprio quelle chiacchiere di paese, quelle di sant'Antonio nel napoletano, suo paese di origine, che mano mano ...

Giulia Tramontano, scomparsa da Senago, aveva scoperto il tradimento del fidanzato. «Anche l'altra era rimasta incinta» Corriere Milano

La lite con il fidanzato e la scoperta di una relazione con un'altra donna, anche lei rimasta incinta. Gli ultimi messaggi sabato sera ..."Sembravano una coppia normalissima". È il commento di un vicino di casa di Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello, che vivevano insieme a Senago, nel milanese. La 29enne, incinta al 7 mese, è ...