Giulia Tramontano | fidanzato indagato per omicidio volontario Le ricerche si concentrano su un parco

Si stanno concentrando in un'area specifica, non lontano dalla casa in cui vive con il fidanzato Alessandro, le ricerche di, la 29enne di Senago (Milano) incinta di sette mesi scomparsa da sabato sera. La zona setacciata comprende il canale Villoresi, un campo da baseball e i boschi distanti circa un ...... insieme al fidanzato, in un appartamento al primo piano di una palazzina bassa, con un ampio giardino,, la 29enne incinta di 7 mesi scomparsa tra la sera di sabato e domenica ...scomparsa, l'ultima lite con il fidanzato e la sua amante E sono proprio quelle chiacchiere di paese, quelle di sant'Antonio nel napoletano, suo paese di origine, che mano mano ...

È indagato per omicidio aggravato Alessandro Impagnatiello, il 30enne barman dell’Armani Bamboo di via Manzoni a Milano, compagno della 29enne Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, scomparsa da ...SENAGO (MILANO) - I sigilli della Procura di Milano chiudono a sera la porta di quello che, fino a evidenza contraria, resta l'appartamento di Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello. Lui, il ...