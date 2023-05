Giulia introvabile | prima di sparire l’incontro col fidanzato e la sua amante | anche l’altra era incinta

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il giallo della improvvisa scomparsa diTramontano, la 29ennedi 7 mesi di cui non si hanno più notizie da domenica 28 maggio, s’infittisce e alimenta nebulosità e angoscia della vicenda. Sulla base di quanto gli inquirenti hanno acquisito fin qui ricostruendo le ultime ore della giovane donnadi dissolversi nel nulla a Senago (nel Milanese) ci dicono cheaveva litigato con ildopo aver scoperto un tradimento. Chel’del compagno era, ma aveva interrotto la gravidanza. E, infine, che i tre per chiarire la questione avrebbero avuto un incontro ad alta tensione.Tramontano, sparita nel nulla: l’ultimo incontro con ile l’...

Al citofono della famiglia Tramontano in via Lambrakis, non risponde nessuno. "Sono tutti a Senago", dice una donna che esce dal portone principale del condominio dove ci sono una cinquantina di abita ...