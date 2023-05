Giulia incinta di sette mesi sparisce nel nulla | Sentito il fidanzato

Prima di scomparireTramontano - la 29enneal settimo mese scomparsa tra sabato e domenica da Senago, alla periferia di Milano - aveva scoperto che c'era un'altra donna nella vita del compagno Alessandro ...L'incontro a tre e il faccia a faccia con i genitori diCi sarebbe stato anche un incontro chiarificatore fra, il fidanzato e l'amante di lui (anche lei era rimastama aveva ...al settimo mese, 29 anni, è scomparsa nel Milanese. L'ultimo sms: "Sono ...

Lui, Alessandro, 30 anni e barman di un noto locale di Milano, ha un'altra donna che, dopo aver scoperto di essere incinta, avrebbe abortito. Secondo le indiscrezioni prima della scomparsa di Giulia, ...