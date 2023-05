Giubileo Roma – Stamane il sopralluogo di Gualtieri sulla Tangenziale Est per l’avvio ai lavori stradali

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Sono partiti i priminotturni di manutenzione straordinaria delle grandi arteriene diCapitale, realizzati da Anas e finanziati con oltre 14 milioni di euro di Fondi del. A dare il via, a questa prima fase di interventi, è stato il Sindacodurante ildella scorsa notte sul cantiere dellaEst. Presenti anche l’assessore aipubblici Ornella Segnalini, la Presidente del Municipio II Francesca Del Bello e il Responsabile della struttura territoriale Lazio di Anas Marco Moladori. Idi riqualificazione, che interessano i primi 4,2 chilometri dellaEst, da via della Batteria Nomentana fino a via largo Settimio Passamonti, prevedono un ...

Giubileo, sopralluogo di Gualtieri su Tangenziale est per avvio lavori ... Roma Capitale

Il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri, ha annunciato lavori per chiudere le buche e migliorare il fondo della viabilità principale con investimenti per 300 milioni di euro ...La limitazione nella bozza di disegno di legge che sta circolando. Un’ipotesi che potrebbe rivelarsi insufficiente a gestire il fenomeno.