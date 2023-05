Giubileo 2025 | al via i lavori notturni per preparare Roma all’evento | si parte dalla Tangenziale Est

(Di mercoledì 31 maggio 2023)stradali a. Ci siamo, il momento è giunto. L’estate è quasi alle porte, il periodo ideale, tempo permettendo, per poter procedere con le grandi opere che la Capitale ha in serbo in vista dell’attesissimo. Sono di recente partiti, infatti, i primidi manutenzione straordinaria delle grandi arteriene diCapitale, realizzati da Anas e finanziati con oltre 14 milioni di euro di Fondi delstradali a, 150 giorni di cantieri su Via del Mare e Ostiense: estate tra caldo e traffico Al via iestivi in vista del: si iniziaEst A dare il via, a questa prima fase ...

Lavori stradali a Roma, 150 giorni di cantieri su Via del Mare e Ostiense: estate tra caldo e traffico Al via i lavori estivi in vista del: si inizia dalla Tangenziale Est A dare il via, a questa prima fase di interventi, è stato il Sindaco Gualtieri durante il sopralluogo della scorsa notte sul cantiere della Tangenziale Est. ...Stranieri ed altri angeli", ispirandosi ad un passaggio della Bibbia, il nuovo spettacolo che " si spera " possa vedere la luce in occasione deldel. "L'anno prossimo " ha affermato la ...Se ben ricordo avendolo letto l'estate scorsa, il Piano gestione rifiuti di Roma non prevede obiettivi per l'effettivo riciclo di materia per il, l'anno del. Mi scusi, ma Lei non è ...

La scorsa notte si è dato il via ai cantieri per il restyling di una serie di arterie della Capitale, in vista del Giubileo 2025. Con 14.000.000 di euro a disposizione l'amministrazione sta iniziando ...