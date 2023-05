Giro di Svizzera 2023 | tanti big al via | presenti anche Wout van Aert e Juan Ayuso

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dopo la fine deld’Italia, il ciclismo ovviamente non si ferma. Tra le gare più attese del prossimo mese c’è sicuramente ildi, corsa a tappe che si svolgerà dall’11 al 18 giugno e che servirà a moltissimi corridori per prepararsi al meglio in vista del Tour de France, in programma dall’1 al 23 luglio. Saranno iil big al via in terrae tra questi quelli da tenere maggiormente sott’occhio sono il belgavan(Jumbo-Visma) e lo spagnolo(UAE Team Emirates), con quest’ultimo che però non parteciperà poi al Tour, ma userà questa corsa per riscaldarsi in vista della Vuelta a España. Altri corridori che potranno dire la ...