Giro dell’Appennino 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Archiviata la 106a edizione deld’Italia, è tempo per il calendario delle due ruote di guardare avanti verso altre corse. Il prossimo evento in territorio italiano sarà il, storica corsa di un giorno arrivata alla 84a edizione che avrà luogo venerdì 2 giugno. La corsa che si svolge tra Liguria e Piemonte, con il tradizionale arrivo in Via XX Settembre a Genova, sarà da quest’anno dedicata al compianto Davide Rebellin, che su queste strade è stato in grado di lasciare il segno anche in età molto avanzata. Solito percorso molto impegnativo, saranno cinque le dure salite che caratterizzeranno la corsa. Lo scorso anno a trionfare fu il sudafricano Louis Meintjes, tra i protagonisti più attesi anche in questo. Di seguito ildettagliato, con tutte le informazioni per ...