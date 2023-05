Giovanni Soldini racconta Aroundtheblue | “Non è più il tempo delle parole Ora bisogna agire”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dagli antichi porti del Mediterraneo alle spiagge tempestose dell’Atlantico, dalle isole dei Caraibi fino all’immenso Pacifico, al Mare Cinese e alle baie dell’India veleggiando sulle antiche rotte commerciali:ha intrapreso un viaggio intorno al mondo per oltre 44mila miglia. Una rotta scientifica e un’impresa interamente ecologica, oltre che sportiva, per il navigatore che ha recentemente aderito al programma UNESCO del DecennioScienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile., a bordo del suo trimarano Maserati Multi70, è andato alla scoperta degli “spazi blu”, cuore e culla della vita sul nostro Pianeta, regolatori del clima e primi produttori di ossigeno L’obiettivo è quello di conoscere il reale stato di salute di questa immensa, ma purtroppo non illimitata risorsa, attraverso la voce ...