(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il giornalista: «Finora la compagnia di giro è semprela stessa, opinionisti che non so quanto davvero rappresentino il Paese, visti i risultati elettorali. Fazio e Annunziata? Non li capisco»

Giovanni Minoli: «Il governo non ha occupato la Rai, è stata applicata la legge. Mi aspetto aria nuova» Corriere della Sera

Il giornalista: «Finora la compagnia di giro è sempre stata la stessa, opinionisti che non so quanto davvero rappresentino il Paese, visti i risultati elettorali. Fazio e Annunziata Non li capisco» ...Con Giovanni Minoli tra il 1983 e il 1985, attraverso fatti e personaggi, nella nuova puntata di "Mixer. Vent'anni di televisione" su Rai Storia.