‘Giovani in contatto’ Eugenio in Via di Gioia all’Arena Collisioni l’11 giugno

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La Fondazione CRC eFestival promuovono una giornata dedicata alle giovani generazioni domenica 11ad Alba dal titolo “Giovani in Contatto. Parole e musica con gliin Via di”. L’evento coincide con l’apertura della nuova Arena Estiva dial Parco Tanaro, ed è rivolto a tutti i giovani della provincia di Cuneo e in particolare ai ragazzi e alle ragazze coinvolti nei 35 progetti sostenuti dalla Fondazione CRC nell’ambito del Bando Giovani in Contatto. Ospiti d’onore della serata, alle 21 saranno gliin Via di, band piemontese che nel 2020 si è presentata al Festival di Sanremo nella sezione nuove proposte aggiudicandosi il premio della Critica Mia Martini, e ha saputo conquistare il grande pubblico con un ...

CUNEO CRONACA - La Fondazione Crc e Collisioni Festival promuovono una giornata dedicata allegenerazioni domenica 11 giugno ad Alba dal titolo "in. Parole e musica con gli Eugenio in Via di Gioia". L'evento coincide con l'apertura della nuova Arena Estiva di Collisioni al Parco Tanaro, ed è rivolto a tutti idella ...Per paradosso, oggi isono sempre incon tutti, ma senza perfettamente da soli. Idai 14 ai 22, in genere, hanno una dose di ansia, abbassamento dell'umore e dell'autostima ...Una delle parti del progetto più apprezzate, anche per il lavoro svolto acon i bambini, ... Applausi e complimenti per questistudenti. La presidente del Soroptimist Cuneo Elena ...