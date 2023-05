Giovani | educazione finanziaria e musica Il progetto di Vivere nella Comunità e Abi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Nell’ambito della collaborazione tra Fondazione per l’e al Risparmio (Abi) e la Scuola Politica “”, fondata da Pellegrino Capaldo e Sabino Cassese, si è sviluppato ildi utilità sociale dedicato all’“Aristotele Trap: sogni, miti, valori e disvalorirelazione trae denaro”. Con la certezza che l’sia una delle competenze imprescindibili per l’esercizio dei diritti e dei doveri di ogni cittadino, e che lo è ancora di più per i, non solo come strumento di sostenibilità e benessere economico nell’intero arco della loro vita, ma anche come fattore di ...