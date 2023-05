"Giorgia felice per la città più grande a Fdi"

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Intervista al neo sindaco di Catania, Enrico Trantino (FdI): "Il Ponte lo vogliamo. Ora tutte le istituzioni a favore". La vittoria? "Non ho festeggiato e non festeggerò, sono già al lavoro"

Lei non ha mai nascosto la sua ammirazione per la premierMeloni, e pare che la stima sia reciproca. 'Se è così sono molto, basta vedere il risultato di queste ultime elezioni, si vede ...Meloni mi stima Questo bisogna chiederlo a lei. Io la stimo molto, ci conosciamo dai tempi ... "Sono moltovisto anche quello che è successo in questi giorni dal punto di vista ...Lei non ha mai nascosto la sua ammirazione per la premierMeloni, e pare che la stima sia reciproca. 'Se è così sono molto, basta vedere il risultato di queste ultime elezioni, si vede ...

Intervista al neo sindaco di Catania, Enrico Trantino (FdI): "Il Ponte lo vogliamo. Ora tutte le istituzioni a favore". La vittoria "Non ho festeggiato e non festeggerò, sono già al lavoro"