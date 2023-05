Giorgi-Pegula oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Camilase la vedrà contro Jessicanel secondo turno del, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Dopo il debutto vincente contro Cornet, la tennista azzurra affronta la sua bestia nera.l’ha infatti sconfitta 7 volte su 9, di cui una nela Miami. Proprio il precedente della Florida lascia però ben sperare, soprattutto perché seè riuscita a dar filo da torcere all’americana sul cemento, non c’è motivo di pensare che non possa farlo anche su terra rossa. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà, molto più continua e solida. Sottovalutare Camila sarebbe però una follia visto che quando è in giornata fa davvero paura. In palio un ...

... ad aprire il programma alle ore 11:45, c'è Camila: la tennista azzurra, nel suo secondo turno all'Open di Francia, affronterà la testa di serie numero tre del torneo, Jessica. A ...In campo Errani, Sabalenka e Kasatkina Dopo l'esordio con Cornet, Camilaritorna sul centrale anche al secondo turno contro la testa di serie n. 3 Jessicaalle ore 11:45. Il programma ...COURT PHILIPPE - CHATRIER Ore 11:45 -vs (3)a seguire - (5) Garcia vs Blinkova a seguire - (1) Alcaraz vs Daniel Non prima delle 20:15 - (3) Djokovic vs Fucsovics COURT SUZANNE - ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti a un'altra giornata di Roland Garros ricchissima di giocatori italiani impegnati, in particolare benvenuti alla Dire ...Le partite del secondo turno del Roland Garros, in campo oggi Giorgi, Sonego, Musetti, Fognini, Arnaldi ed Errani ...