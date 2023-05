Giammarco Sicuro era a Kiev non a Brescia | smontiamo la fake news punto per punto | cosa è successo al giornalista? FOTO

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Partiamo dalla verità e poi analizziamo quanto: unasta circolando nei confronti dell’inviato Rai, il quale viene accusato di aver simulato un collegamento in diretta daper il TG2, il 27 maggio 2023 alle 13:00; un’immagine, con tanto di watermark, mostra indicazioni stradali che portano a, in Lombardia,...

Inoltre ci sarà la mostra fotografica "AMAzzonia" a cura di COSPE, foto di Giovanni Marrozzini e. Al termine le tre vicepresidenti della CEAMA, moderate da Lucia Capuzzi di "Avvenire"...L'incredibile video pubblicato dall'inviato Rai in Ucraina,mostra i festeggiamenti in piazza, per le strade di Kiev, per il "compleanno" della capitale, nel giorno in cui ha compiuto 1.540 anni dalla sua fondazione. Poche ore prima, il ...Circola uno screenshot con il quale si accusa l'inviato Raidi aver finto di trasmettere in diretta da Kiev per il TG2 del 27 maggio 2023 delle ore 13 . Nell'immagine, dove sono presenti anche dei watermark, si leggono delle indicazioni ...

Usigrai: «Solidarietà a Giammarco Sicuro, vittima di minacce e ... Fnsi

Da giorni l’inviato del Tg2 in Ucraina è vittima di un fotomontaggio in cui, anziché a Kiev come annunciato dal sottopancia, si trovi in ...L'inviato del Tg2 Giammarco Sicuro ha finto di collegarsi in diretta da Kiev e invece si trovata in Italia Tutto falso!