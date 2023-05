Giacomo Urtis | un altro ritocchino | “È andato tutto bene” Poi fa vedere il risultato

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 maggio 2023), un nuovo intervento. Il chirurgo dei vip ed ex concorrente del GF Vip è sì solito operare anche i personaggi famosi ma questa volta ha deciso di andare lui stesso ‘sotto i ferri’. Ha fatto un. Unperché si è già sottoposto a una serie di interventi in passato. Si è fatto asportare il grasso in eccesso e si è fatto scolpire il corpo rimodellando il lato b, bicipiti, tricipiti, addominali e pettorali. Ora, come anticipato, unintervento estetico. Ne ha parlato, come sempre, ai suoi follower di Instagram che ama chiamare ‘botoxini’. Si è immortalato in clinica, poi in auto, dopo aver finito. Non solo, sul suo canale Telegram è possibileil momento dell’intervento e anche parte delfinale, per ...