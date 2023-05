Ghisa già condannati Sala anticipa i giudici

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il sindaco ordina sanzioni disciplinari per il caso della trans: i tre agenti rischiano dalla sospensione al licenziamento, Il centrodestra si indigna: "Indecente". E FdI chiede telecamere per gli agenti

...la fonderia integrata avrà una capacità produttiva iniziale di 40mila tonnellate all'anno di,...10 al mese cliccando qui Seiabbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login ...Gli inquirenti, come eraemerso nei giorni scorsi, hanno deciso di contestare ai tre vigili le ...agenti della Polizia Locale appariva grave e non in linea con il modus operandi dei tantiche ...Le indagini della procura sono ancora in corso ma Beppe Sala dal canto suo hacondannato i quattro agenti della polizia locale protagonisti dell'arresto della transessuale a ...dei tantiche ...