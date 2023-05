Gewiss Stadium | lunedì al via i lavori per la Curva Sud e il parcheggio interrato

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il conto alla rovescia si sta per esaurire:prossimo 5 giugno, il giorno dopo la disputa di Atalanta-Monza, ultima partita della stagione 2022-2023, inizierà la cantierizzazione che darà di fatto il via alla terza fase deidi riqualificazione delche porteranno alla ricostruzione dellaSud Morosini, del Settore ospiti e dei Distinti Sud oltre che alla realizzazione deladiacente e di tutte le opere di urbanizzazione previste dal piano attuativo. La demolizione dellaSud Morosini e del Settore ospiti inizierà giovedì 8 giugno intorno a mezzogiorno. I tifosi interessati potranno assistere alle prime pinzate di demolizione all’esterno del...

L'Atalanta avrà la sua nuova Curva Morosini. Ecco il comunicato ufficiale per quanto concerne i lavori di ristrutturazione Tramite il proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha comunicato quello che sarà

