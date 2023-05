Genoa | la Salernitana ti sfida per Pohjanpalo

...DOPO LA 36° GIORNATA INTER - EMPOLI 4 - 2- JUVENTUS 2 - 1 TORINO - NAPOLI 0 - 1 SASSUOLO - UDINESE 1 - 1 LAZIO - SAMPDORIA 2 - 0 SPEZIA - ATALANTA 1 - 3 VENEZIA - BOLOGNA 4 - 3- ...Dirigente classe '61 con esperienza in diverse squadre dal Messina al Venezia, dal Grosseto al, ha lavorato con Lotito allaprima di passare alla Lazio dove dall'estate 2022 cura la ...NAPOLIJuventus (in attesa del verdetto per la manovra stipendi che potrebbe portare alla Serie B) Torino(promosso dalla Serie B) Inter Milan Monza Atalanta Udinese Bologna ...

Non solo il Genoa per Pohjanpalo. Stando a quanto riportato dal Corriere del Veneto, anche la Salernitana sarebbe interessata al forte.Non solo il Genoa: stando a quanto riportato nell'edizione odierna del "Corriere del Veneto", anche la Salernitana sarebbe interessata a Joel Pohjanpalo, attaccante del Venezia che con i suoi 19 gol s ...