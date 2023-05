GdS – Milan | i programmi per la stagione 2023-24 | chi parte | chi resta | gli incerti

(Di mercoledì 31 maggio 2023)-05-29 09:20:38 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta dello Sport: Ora che la Champions è cosa fatta, si può accelerare sulle strategie per la rosa-24: si ripartirà da una quindicina di giocatori La Champions ghermita con un turno di anticipo in fondo è utile non solo in termini complessivi, ma anche sotto l’aspetto temporale. Perché adesso che c’è la certezza su quella cinquantina di milioni portati in dote anche stavolta dalla coppa più nobile, gli scenari rossoneri diventano immediatamente più chiari. Certo, come ha chiarito Pioli alla vigilia della Juve, rispondendo a una domanda sul mercato, “la dirigenza sicuramente sta già lavorando per la prossima, è molto concentrata e impegnata su questo”. E questo è fuori discussione: le basi si gettano già prima che l’annata finisca. Adesso, però, è ...

Sì, proprio al "suo", che quell'anno giocò in serie B perché travolto dallo scandalo del Totonero e retrocesso assieme alla Lazio. Uno scandalo che non risparmiò neppure il Palermo, che ...... i nerazzurri hanno infatti eliminato i cugini rossoneri delnella doppia semifinale di San ... Secondole vibrazioni recepite al Konami Training Center non sembravano provenire da una squadra ...La data di efficacia coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di SbC su Euronext Growth, il cui processo di quotazione sarà avviato quanto prima. ...

Giroud a testa alta: il Milan batte la Juventus allo Stadium e conquista un posto in Champions Giornale di Sicilia

The San Siro will remain standing, but Milan and Inter have excluded the idea of staying and playing there by renovating the stadium. Now, the most probable solution is for ...CALCIOMERCATO INTER - Pavard è da tempo un obiettivo di mercato dell'Inter, con un'offerta già presentata a gennaio e rifiutata dal Bayern ...