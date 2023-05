Gazzetta – Leo Messi lascia il Psg tra fischi e indifferenza

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 31 maggio 2023) 2023-05-31 10:37:25 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: In attesa di conoscere le scelte sul futuro, sabato sarà l’ultima partita a Parigi e in Francia ed è difficile immaginare un saluto caloroso Un po’ di rabbia, un po’ di rancore e tanta. Questi i sentimenti che potrebbero, reciprocamente, alimentare la serata di addio di Leoal Psg, sabato. Ultima di campionato, serata di festa, ma solo per l’undicesimo titolo di campione di Francia. E non di certo per dare un abbraccio al campione del Mondo argentino,ato dal Parco dei Principi, considerato responsabile per il flop in Champions League, che poi era l’unica cosa che contava anche a Doha. Quindi è giunto il momento del divorzio, anche se non si è mai celebrato un vero matrimonio. ...