Gas | prezzi in calo ma non le bollette

(Di mercoledì 31 maggio 2023) (Adnkronos) – Nonostante ildel prezzo della materia prima sui mercati internazionali, ledel gas per le famiglie tipo (consumo annuo 1.400 smc per il gas) con un contratto di fornitura nel mercato tutelato potrebbero non scendere. Secondo le stime di Facile.it a maggio la tariffa del metano rimarrà sostanzialmente in linea con quella di aprile, mese segnato da un aumento deipari al +22,4%. “La ragione – spiegano gli esperti di Facile.it – è legata alla fine del cosiddetto ‘sconto in bolletta’: l’aliquota negativa della componente tariffaria UG2C, come previsto dal Decreto-legge 34/2023, è stata modificata per il mese di aprile (passando da circa -32 centesimi di euro/Smc a circa -11 centesimi di euro/Smc) fino ad essere completamente eliminata a partire da maggio. Questo, di fatto, potrebbe annullare gli ...

