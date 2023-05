Gaeta “Move for the planet” arriva la challange di Adidas insieme a Festivaldeigiovani®

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 31 maggio 2023)– Il Pianeta chiama e lo sport risponde con i giovani e i suoi migliori atleti impegnati in un’azione collettiva. Il 5 Giugno farà tappa afor the, un movimento globale ed inclusivo promosso dache ha come obiettivi la diffusione dei valori della sostenibilità, generando cambiamento attraverso lo sport. Il 5 Giugno studenti e studentesse e L'articolo Temporeale Quotidiano.