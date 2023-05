Future Hits Live | nuova data | il 30 agosto all’Arena di Verona

(Di mercoledì 31 maggio 2023) ROMA – Tutto pronto per la 2ª edizione del Radio Zeta, che, dopo il successo dello scorso anno, raddoppia! A grande richiesta, quest’anno saranno due le date del Festival della Generazione Zeta: sabato 10 giugno 2023 al Centrale del Foro Italico di Roma e il 30di. Sono già aperte le prevendite. Sul palco, dal vivo, tutti gli artisti più amati dalle nuove generazioni, tutti in una sera. Saranno loro i grandi protagonisti del Radio Zeta, che mette al centro la musica degli artisti che meglio rappresentano lascena italiana. Dopo il sold out dello scorso anno, il Radio Zetacambia location e ...

L'Istituto Nazionale Malattie Infettive 'Lazzaro Spallanzani' e il Ministero della Salute saranno partner del 'Live', organizzato da Rtl 102.5 e Radio Zeta. Si tratta di una presenza molto importante all'interno del Radio Zetalive, il festival della Gen Zche è giunto alla seconda ......Con un secondo appuntamento all'Arena di Verona il 30 agosto, quest'anno Radio ZetaLive raddoppia. Dopo la data del 10 giugno al centrale del Foro Italico di Roma - che porta sul palco artisti come Blanco, Achille Lauro, Fedez, Madame, Lazza e Tananai - , il festival ...

