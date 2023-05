“Fuori per colpa loro” Sparita dalla tv | Karina Cascella all’attacco | spiega i motivi e fa i nomi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Da qualche tempotelevisione, un’assenza che con il passare dei mesi si è fatta sempre più sentire e sulla quale ora interviene lei; senza mezzi termini, come sempre fa, l’opinionistail motivo per cui il piccolo schermo preferisce tenerla lontana. L’ultima polemica intorno aera scoppiata intorno ad alcune considerazioni sui sacerdoti: “Mia figlia è battezzata ma ho deciso che non le avrei fatto frequentare il catechismo, il pensiero di lasciarla un’ora o due a settimana in quell’ambiente mi terrorizzava”. >“Ma è davvero lei, incredibile”. Pinuccia di UeD ‘spacca’: vita stravolta e pubblico senza parole Il motivo è presto detto: la sensazione che qualcosa non andasse: “Continuate a far finta di niente. Ma evitate la vostra difesa ...

La durata della loro vita non supera i quattro anni e vengono usati come schiavioperazioni pericolose nelle colonieTerra. Quando in una stazione extraterrestre i cloni mettono in atto un ...... uno dei quattro maggiori comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo, ieri è proseguita..., i manifestanti hanno srotolato una grande bandiera serba. Altri soldati Nato ieri presidiavano ...dal listino principale, Technoprobe perde quota e si avvicina al prezzo di vendita (7,2 euro) ... In Germania indice prezzi in forte frenata a maggio (+6,1%) Netta frenatal'inflazione tedesca ...

Roland Garros: Giorgi esce, fuori per infortunio con la Pegula Agenzia ANSA

'La Repubblica' riferisce che l'Inter si è detta interessata a Marusic, calciatore di attuale proprietà della Lazio in scadenza nel 2025 ..."Non avevo mai dipinto in vita mia. Il primo giorno di Laboratorio ho detto subito all'insegnante che non sapevo fare niente. Ma dopo aver realizzato il mio primo quadro, le ho chiesto: ma l'ho fatto ...