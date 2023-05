Fumo | Gussoni Centro studi Fadoi | Fattore primario per broncopatia cronica

Così Gualberto, direttore scientifico del Centro studi Fadoi , intervenendo ai lavori della ...(Center of excellence for the accelleration of harm reduction) sulla riduzione del danno da, ...... o strumenti digitali) che possono aiutare nel percorso di disassuefazione e comunque ridurre il rischio correlato al". A dirlo è Gualberto, direttore scientifico Fadoi Società ...Così Gualberto, direttore scientifico del Centro studi Fadoi , intervenendo ai lavori della ...(Center of excellence for the accelleration of harm reduction) sulla riduzione del danno da, ...

Fumo, Gussoni (Centro studi Fadoi): 'Fattore primario per ... Tiscali Notizie

(Adnkronos) – “Il fumo è fattore causale primario per la broncopatia cronica che continua ad essere fra le prime cause di morbilità e mortalità a livello globale. Purtroppo solo una piccola percentual ..."Il fumo è fattore causale primario per la broncopatia cronica, che continua ad essere fra le prime cause di morbilità e mortalità a livello globale. Purtroppo solo una piccola percentuale di pazienti ...