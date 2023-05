Fratelli d’Italia | vertice sulle riforme condivise | in campo c’è anche l’ipotesi del premierato

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Una “ricognizione del quadro generale” sul tema delleistituzionali, a seguito delle ultime ‘consultazioni’ tra la premier e i gruppi parlamentari. Questo il focus dell’incontro di oggi a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i capigruppo di, Lucio Malan e Tommaso Foti. Nel corso del summit, raccontano all’Adnkronos fonti di maggioranza, non si sarebbe discusso di tempistiche ma sarebbe emerso “un interesse” rispetto alla possibilità di spingere sul, ovvero sull’elezione diretta del presidente del Consiglio. Ma resta in piedi la strada del presidenzialismo, primo obiettivo del centrodestra.o presidenzialismo? La strada delleinizia “C’è un approfondimento su questa soluzione”, raccontano le stesse fonti, ...

, unico partito all'opposizione, votò invece contro. A microfoni spenti molti esponenti del centrodestra dissero che il meccanismo elettorale che avrebbe potuto arginare l'invadenza ...Lo ha fatto sapere il senatore di, Antonio Iannone tornando sulla recente epidemia di peste suina che ha già fatto registrare casi nel Vallo di Diano, in particolare tra Sanza e ...La polemica scoppiata insulla proposta didi imporre l'uso esclusivo dell'italiano alle pubbliche amministrazioni - alquanto goffa nei modi in cui è stata proposta - in ...