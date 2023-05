(Di mercoledì 31 maggio 2023) “La collaborazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito con laha prodotto importanti risultati, tra i quali il, come binomio tra pratica e diffusione dei valori dello sport. Una sinergia che va potenziata affinché sempre più studenti possano essere coinvolti in questi progetti". L'articolo .

"Per contrastare questi ignobili episodi, sempre più frequenti, bisogna far riacquistare autorevolezza ai docenti e punire severamente chi compie violenze ', ha detto Paola), ...): 'Scuola torni a essere vero ascensore sociale' 'A cento anni dalla nascita di Don Milani, che ci ha insegnato ad aiutare gli studenti più fragili, dobbiamo avere come obiettivo ...Una sinergia che va potenziata affinché sempre più studenti possano essere coinvolti in questi progetti' Così il Sottosegretario Onorevole Paola, nel corso della conferenza stampa nella ...

Frassinetti (FdI): ”Con FIGC rilancio della cultura sportiva nelle scuole” Orizzonte Scuola

Condividi questo articolo:Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “La collaborazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito con la Figc ha prodotto importanti risultati, tra i quali il rilancio della cultura ...“Sono circa 150mila gli studenti delle 100 scuole coinvolte dagli effetti del maltempo in Emilia Romagna. È importante intervenire il prima possibile a favore delle scuole per fare in modo che le atti ...