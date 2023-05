Franceschini Pd | ' Sconfitta evidente | lasciate lavorare libera Elly Schlein'

L'analisi della'Mi rattrista un po' che le lezioni del passato non bastino mai', aggiunge poiosservando che 'tutti i leader del Pd , sottoscritto compreso, hanno subito dal ...'Parla: Elly non ha colpe, la svolta ci sarà alle Europee' è il secondo titolo in ... Dopo lanel Pd è guerra tra le correnti' titola in apertura il quotidiano diretto da Emiliano ...Milano, 31 mag. Lae' evidente ma non capisco la sorpresa per la vittoria della destra. Cosi' Darioin unintervista a La Repubblica a proposito delle elezioni comunali. Tanti fattori concomitanti ...

Pd, Franceschini su Schlein: "Sconfitta alle elezioni comunali non è colpa sua" Sky Tg24

"Non capisco la sorpresa per la vittoria della destra", dice Dario Franceschini dando una sua lettura dell'esito delle comunali: "Questo risultato non va usato per indebolire Schlein" ...Franceschini (Pd): "Il risultato di queste amministrative non può diventare un alibi per iniziare una normalizzazione di Schlein. Lasciamola lavorare libera, non bisogna ingabbiarla".