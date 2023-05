(Di mercoledì 31 maggio 2023) su Tg. La7.it - La sconfitta del Pd alle amministrative non deve sorprendere e la colpa non può essere data a Elly, bisogna darle tempo. Questo è il pensiero di Dario ...

Questo è il pensiero di Dario, ex segretario del Partito democtrarico e più volte ministro, intervistato da Repubblica . I fattori che hanno concorso alla sconfitta alle amministrative ...

Franceschini: 'Facciamo lavorare Schlein, non ingabbiamola' TGLA7

L'ex ministro Pd sostiene che ci sia un "clima insidioso" e che un risultato negativo di cui la neo-segretaria "non ha alcuna responsabilità venga usato per iniziare a indebolirla" ..."Nessuno ha la bacchetta magica, nemmeno Schlein. Mi rattrista un po' che le lezioni del passato non bastino mai. Tutti i leader del Pd, sottoscritto ...