(Di mercoledì 31 maggio 2023)annuncia la nomina dinel ruolo di group general counsel e, con decorrenza maggio 2023. Lo rende noto il gruppo, precisando che aè affidata la responsabilità della direzionee, degli affari societari e della compliance di gruppo.si è formata presso lo studioe BonelliErede, di cui è diventata socia nel 2019 e presso il quale ha svolto anche attività di business development in Africa e Medio Oriente. Ha maturato una solida esperienza in operazioni di finanza straordinaria, M&A e corporate governance con focus Esg. Nel corso della sua carriera, ha inoltre lavorato ad importanti operazioni nel settore del lusso, ...

Francesca Secondari chief legal officer di Prada

