FOTO – Inter tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile | solo sorrisi!

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L’in campo quest’oggi dopo 3 giorni di riposo gentilmente concessi da Simone Inzaghi ai suoi calciatori. Il focus è totale sull’ultima settimana della stagione, il club ha pubblicato ledella giornata su Twitter. FOCUS – La concentrazione è totale sulla finale di Champions League per l’, anche se gli umori non trasudano tensione al ritorno ad. La squadra di Simone Inzaghi ha ricominciato gli allenamenti oggi a pochi giorni dall’ultima partita di campionato contro il Torino in trasferta. Alcuni giocatori avranno importanti occasioni, come Kristjan Asllani o Raoul Bellanova, ma il pensiero va a Istanbul. Queste ledella giornata pubblicate dall’su Twitter. Il giovane albanese sarà probabilmente ...

FOTOGALLERY Continua gallery %srimanenti amarcord La storia di San Siro in 20 momenti storici Milan ein campo a ore per scrivere una nuova pagina della storia di San Siro, gigante di ......uscite in occasione del matrimonio del calciatore Lautaro hanno messo in luce la nuova relazione della rapper con il calciatore Lukaku. Classe 1993, è un calciatore belga attaccante dell'. ...Conceição non vuole prendere decisioni affrettate, spera che arrivino offerte più vantaggiose da altri club in Italia o in Inghilterra Db Milano 22/02/2023 - Champions League /- Porto /Daniele Buffa/Image Sport nella: Sergio Conceicao Da Portogallo arrivano notizie circa la disponibilità di Conceição a trasferirsi a Napoli. De Laurentiis ha già avviato le ...

Lukaku rinato all'Inter con Megan Thee Stallion FOTO Calciomercato.com

L'Inter ritrova Skriniar in gruppo: va verso la panchina contro il Torino e il Manchester City. Il nodo del mercato e dei rinnovi ...– Barella in lizza per un premio prestigioso: l’Inter non ha dubbi. Nicolò Barella è uno dei tre nomi in lizza per il premio di miglior centrocampista della Serie A 2022-2023 (vedi articolo). NESSUN D ...