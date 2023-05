Formia Successo per la due giorni interamente dedicata al mondo degli sport a rotelle

A Pescara si è concluso conil Circuito Nazionale della FIV, Optisud, un appuntamento classico dedicato agli atleti più ... Il Trofeo, l'OPTISUD, svolto in tre tappe:, Nardò e finale a ......stato arrestato ieri mattina un uomo di 47 anni in un appartamento in Via Madonna di Ponza a. Quando gli agenti gli hanno chiesto cosa fosse, l'uomo con lo sguardo perso nel vuoto ha ...... ma sono stata brava a gestire la partita - ha detto la 18enne che si allena acon coach ... gli appassionati milanesi hanno finalmente potuto esultare per il primonel torneo maschile. ...

Formia / Successo per il campionato provinciale di Big Game e ... Temporeale Quotidiano

Ascolta l'articolo A Pescara si è concluso con successo il Circuito Nazionale della FIV, Optisud, un appuntamento classico dedicato agli atleti più giovani, veri campioni del presente e soprattutto de ...Buoni i risultati del Circolo Velico negli Juniores, con Marina Cortese e Antonio Benedetto A Pescara si è concluso con successo il Circuito Nazionale della FIV, Optisud, un appuntamento classico dedi ...