Formia Al via la mostra “Mostrare | Narrare | Evocare” Un abbraccio del Maestro Giuseppe Supino

RFI , società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, annuncia l'avvio di interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulla linea Roma - Napoli,. I lavori, che inizieranno dalle ore 15:00 di venerdì 2 giugno e si concluderanno alle ore 03:00 di domenica 4 giugno 2023 , comporteranno la sospensione della circolazione ferroviaria tra ....... I lavori saranno a cura di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, e inizieranno il prossimo 2 giugno. Nella fattispecie, gli interventi ......potranno godere dei profumi e dei sapori del percorso enogastronomico che si snoda nella... Mamutzones di Samugheo, Boes e Merdules di Ottana, il Carnevale di Venezia, i Pulcinella e Zeza di,...

Roma-Napoli, via Formia: interventi di manutenzione e ... RFI

In particolare gli interventi - di un valore pari a circa 350.000 euro - riguardano l’impermeabilizzazione del sottovia nei pressi di Minturno ...Al via interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulla linea Roma-Napoli, via Formia a cura di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS). I l ...