Formazioni ufficiali Siviglia-Roma | finale Europa League 2022 2023

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ledidi. Fischio d’inizio stasera alle 21:00 alla Puskas Arena di Budapest, dove Josè Mourinho cercherà il sesto trofeo europeo della sua carriera, il secondo consecutivo in giallorosso dopo la Conference dello scorso anno. Di fronte il, la squadra che ha vinto più volte l’. Di seguito le scelte di Mendilibar e Mourinho. Le: in attesa: in attesa SportFace.

Dalle ore 19.30 ci avvicineremo alla sfida con l'uscita della. Ricordiamo che la vincente della sfida affronterà quella tra Virtus Entella e Pescara. Tabellino in tempo reale [ ...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI SESTRI LEVANTE - PINETO ]di Sestri Levante - Pineto Calcio SESTRI LEVANTE: Anacoura; Podda, Pane (K), Oliana, Furno; Troiano, ...di Cagliari - Parma CAGLIARI (4 - 3 - 1 - 2): Radunovic; Zappa, Dossena, Altare, Azzi; Nandez, Makoumbou, Rog; Mancosu; Lapadula, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Goldaniga, ...

CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Alessio 17, Marcellino 0, Baretta 14, Ghigo 14, Valinotti 5, Ferrero 10, Scibetta 0, Crosetto 0, Brigna 0, Nicola 20, Pepe 0. All.: Fabbri – Caputo Asti: Perrone 0, ...La partita Crotone - Foggia di mercoledì 31 maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per il ritorno del secondo turno della fase naz ...