Formazioni Siviglia - Roma | chi gioca e le scelte di Medilibar e Mourinho | diretta

(Di mercoledì 31 maggio 2023)- In casa, il marocchino Bono è il portiere di Coppa dall'arrivo di Mendilibar e quindi toccherà a lui difendere i pali degli spagnoli. In difesa dovrebberore Gudelj e Marcao ...

ROMA - In casa, il marocchino Bono è il portiere di Coppa dall'arrivo di Mendilibar e quindi toccherà a lui difendere i pali degli spagnoli. In difesa dovrebbero giocare Gudelj e Marcao visto che Badè si ..." Roma, le: Dybala c'è, ma parte dalla panchina Il grande dubbio della vigilia riguardava la presenza di Dybala, ma a dissiparlo ci ha pensato lo stesso Mourinho ("può giocare 20 -...LE PROBABILIROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Wijnaldum; Abraham. All.: Mourinho(4 - 2 - 3 - 1):

Siviglia-Roma (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Rai Uno, Dazn e Sky) è la finale di Europa League. Si gioca alla Puskas Arena di Budapest in Ungheria. Oltre alla coppa, in palio c'è la qualif ...Il 31 maggio alla ore 21:00 scenderanno in campo le formazioni di Siviglia.Roma per aggiudicarsi il titolo di Europa League ...