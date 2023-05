Food | Pane & Nutella® | continua viaggio in gusto e tradizione regionale italiana

... attraverso i loro pani tipici dai più noti ai meno conosciuti: come il piemontesenero di Coimo, ilcasareccio di Genzano tipico del Lazio fino alla Mafalda siciliana. Per conoscere tutti ...... mentre faceva ritorno a casa, ha deciso di concedersi quello che in gergo si chiama 'comfort'. ha ben pensato di fare un salto al supermercato accanto, per comprare dele delle altre ...... dolci confezionati,in busta o bevande. La certezza è che si tratta di tempo speso bene, se si pensa agli effetti negativi di un consumo eccessivo. Leggi anche › Comfort, dai ...

Food, Pane & Nutella®: continua viaggio in gusto e tradizione ... Adnkronos

Pane e Nutella®, questo è il suo nome, è stato pensato per offrire a tutti un viaggio nel gusto e nella tradizione regionale italiana, una vera e propria lente di ingrandimento sui pani d'Italia per ...