Fontana | ‘Le istituzioni promuovano ricerca scientifica per sclerosi multipla’

(Di mercoledì 31 maggio 2023) ROMA – “Occorre un forte impegno dellenel sostegno e nella promozione della, affinché sia possibile individuare terapie sempre più efficaci e avanzate nel segno di una società sempre più all’avanguardia non solo nell’ambito diagnostico e terapeutico, ma anche nel rispetto della dignità e della qualità di vita dell’individuo”. Lo scrive il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Safer Internet Day:, “La tutela dei minori è una priorità assoluta” Delegazione di ragazzi sostenuti dall’Unicef incontra il presidente della CameraPutin avverte: “Presteremo maggiore attenzione al rafforzamento nucleare” L’appello di Conte per l’Ucraina: “Costruire con pazienza la tela ...

Presente anche il presidente della Conferenza delle Regioni, Attilio, il presidente dell'... cioè in itinere, della Corte dei Conti su tuttespese dei fondi del Pnrr. Il controllo ......di Trevi a Roma) o alcune opere d'arte in tutto il mondo utilizzando prodotti lavabili e senza avere l'obiettivo di creare danni ma solo per scuotere l'opinione pubblica e risvegliare...Presente anche il presidente della Conferenza delle Regioni, Attilio, il presidente dell'... cioè in itinere, della Corte dei Conti su tuttespese dei fondi del Pnrr. Il controllo ...