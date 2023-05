Fognini al terzo turno | ' Voglio continuare a sognare'

"Soddisfatto Ovvio". Con il successo sull'australiano Kubler Fabiofesteggia la decima qualificazione della carriera nelturno del Roland Garros. Passano le stagioni e cambiano le prospettive, ma tra l'azzurro e Parigi il feeling è sempre speciale: "...4 - 4 tra Sonego e Humbert 15.00 - Sarà Ofner l'avversario dialturno del Roland Garros. L'austriaco ha battuto Korda in tre set 14.59 - Pronta reazione di Lorenzo che fa il ...Fabiosi è qualificato per ilturno del torneo del Roland Garros, battendo in tre set l'australiano Jason Kubler (n.69 Atp) con il punteggio di 6 - 4, 7 - 6, 6 - 2. L'azzurro attuale n.130 al ...

Roland Garros, Fognini e Sonego: l'Italia va veloce La Gazzetta dello Sport

“Soddisfatto Ovvio". Con il successo sull'australiano Kubler Fabio Fognini festeggia la decima qualificazione della carriera nel terzo turno del Roland Garros. Passano le stagioni e cambiano le ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...