E poi sul: 'Non condividiamo la legge delega che il governo ha presentato né la flat tax e ... quella sulle, sul superamento della precarietà e quella fiscale", ha detto ancora. "Non ...Si parte dal potere d'acquisto, ossia prezzi e salari , tema caldo vista l' inflazione. Eppoi a cascata lavoroinvestimenti, Pnrr e sanità. E' Giorgia Meloni in persona, accogliendo i vertici dei sindacati a Palazzo Chigi ad impostare un metodo di lavoro, che si svilupperà nelle prossime ...Il governo ha illustrato le proprie proposte su riforme eai sindacati e il governo si è detto pronto ad ascoltare le proposte delle parti sociali, anche su temi non sul tavolo. Sulle, ...

Fisco e pensioni, piano del governo per i redditi bassi. Incentivi per i contratti stabili di donne e giovani ilmessaggero.it

Tende la mano ai sindacati con offerte concrete, Giorgia Meloni: meno tasse soprattutto per chi guadagna poco; lavoro stabile, soprattutto per le donne; riforma delle pensioni, soprattutto per i ...Tanti i temi affrontati al tavolo con imprese e sindacati: dai contratti di lavoro alla sanità, dal Pnrr all'autonomia. Landini: "Avanti con lo sciopero" ...