Firenze | si staccano pezzi di pietra dalla cupola del Brunelleschi

commenta Alcuni pezzi di pietra si sono staccati all'interno della cupola del Duomo di. È successo nella tarda serata di venerdì scorso , quando l'ultimo gruppo di turisti era già uscito. Non risultano feriti. Non risultano feriti. - - > Secondo una prima ricostruzione il danno ...Come dichiarato da Beppe Martelli, sindacalista di Filcams - Cgil di, i sindacati non sono certi "ci siano le condizioni di sicurezza minime almeno fino a che l'Opera non ci permette di ...Un distacco di pezzi di pietra si è verificato all'interno della Cupola del Duomo di. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di venerdì scorso, quando l'ultimo gruppo di turisti era già uscito. Nessuno è rimasto ferito. Secondo una prima ricostruzione, riferiscono i giornali, ...

Duomo di Firenze, si staccano pietre dalla Cupola del Brunelleschi: nessun ferito RaiNews

L'ultima comitiva di visitatori era appena uscita. Opera del Duomo: "Monumento non rischioso". Sindacato: "Fare chiarezza"