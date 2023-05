Firenze | furto con spaccata in autoscuola a Novoli | 18enne arrestato Minore denunciato

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Le “pantere” della Questura hanno immediatamente fermato tra via San Donato e Viale Redi due dei tre ragazzi, untunisino ed un cittadino straniero di 16 anni, mentre il terzo uomo è riuscito, al momento, a far perdere le proprie tracce

Le “pantere” della Questura hanno immediatamente fermato tra via San Donato e Viale Redi due dei tre ragazzi, un 18enne tunisino ed un cittadino straniero di 16 anni, mentre il terzo uomo è ...Sfondano a calci la vetrina di un'autoscuola e portano via 30 euro e patenti. Ad agire, la notte scorsa, in via Toselli a Firenze, sarebbero stati un 18enne e un 16enne, il primo poi stato arrestato d ...