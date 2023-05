Firenze | cadono pietre dalla Cupola del Duomo Paura e sopralluogo immediato

Ma se dal balconecalcinacci e altri materiali , chi si sente in serio, urgente e grave ... Tale distinzione è stata bene espressa dal Tribunale dicon la sentenza 2551/2009, relativa ...Giulio Betti, meteorologo e climatologo del Cnr che fa parte del consorzio Lamma die dell'... Alberi e pali della luce diveltitutti in un'unica direzione. Nel caso di una tromba d'aria ...... meteorologo e climatologo del Cnr, del consorzio Lamma die di Ampro, (Associazione ... Alberi e pali della luce diveltitutti in un'unica direzione. Nel caso di una tromba d'aria invece ...

Firenze, pezzi di pietra cadono dalla cupola del Brunelleschi LA NAZIONE

Alcune pietre si sono staccate all’interno dell’intercapedine della Cupola del Duomo e si sono frantumate su uno dei tratti di scala tra il ballatoio e la lanterna ...Firenze, 31 maggio 2023 – Un distacco di pezzi di pietra si è verificato all'interno della cupola del Brunelleschi venerdì sera, quando l'ultimo gruppo di turisti era uscito. Nessun è rimasto ferito t ...